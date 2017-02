Ny pizza på veg ut i butikken

Ein ny type Grandiosa, med smak av kjøttbollar og søt chilli blei lansert måndag.

– Det er litt stas. 1.300 pallar er ganske mykje pizza. Det er heile 20 vogntog, fortel logistikksjef i Orkla Foods Norge avdeling Stranda, Einar Arve Nordang. Han er spent på om det nye produktet fell i smak.

– Vi fornyar oss heile tida, og har alltid minst ei lansering på våren. Innovasjon er ein viktig del av det vi driv på med, så er eg spent på om forbrukarane likar den nye smaken.

Eit godt pizza-år

I fjor blei det produsert heile 38 millionar pizzaar i Stranda kommune, i tillegg til nokre millionar lefser.

– Det var eit fantastisk godt pizza-år, kor vi har vakse med cirka sju prosent. Dette er ein god vekst, og vi er veldig fornøgde med at vi lagar mat som det framleis finst eit marknad for i både oppgangs- og nedgangstider, seier Nordgang som ser moglegheiter for å auke talet på tilsette.

– Vi har hatt fin vekst så langt i år, og vi ser for oss at vi treng og auke talet på tilsette seinare i år, seier han.