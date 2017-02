Særs godt oppmøte på folkemøte i Sunnylven

Skulestrukturen i Stranda kva gjeld Sunnylven, Geiranger og Liabygda skule er under utgreiing på bestilling frå formannskapet, og skal opp til politisk handsaming i mai/juni i år.

Arbeidsgrupper ved skulene jobbar med å sjå på ulike løysingar, mellom anna ei flytting av elevane i Sunnylven til Stranda og kva konsekvensar ei slik ei eventuell løysing vil ha. Arbeidsgruppene skal levere sine innspel til oppvekstsjefen, som skriv innstilling i saka - og denne blir lagt ut på høyring med tre veker høyringsfrist.

Folkemøtet i Sunnylven torsdag kveld var den siste i rekka av folkemøter om skulestruktur, og både ordførar, oppvekstsjef og rådmann var tilstades på møtet. Oppvekstsjef Tone Lillebø og ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp) orienterte om bakgrunnen for saka.

Skulen engasjerer

Skulen i Sunnylven engasjerer bygdelaget. Det fekk ein mange døme på under folkemøtet.

Forsamlinga vart deretter delt i grupper som skulle sjå på både ulempar og fordelar med ulike løysingar for skuleelevane i Sunnylven, mellom anna eventuell flytting til Stranda, var det elevane sjølve som starta med innspela.

- Fordelane med å gå på Sunnylven skule er at det er godt miljø på skulen, og at det er ei mobbefri skule. Hjelpa frå lærerane er god, og vi set pris på ulike tiltak som aktivitetsdag saman med dei yngre elevane, sa Sigrid Imilie Førde Røyrhus som går i åttande klasse.

Etter hennar gruppe si meining var det uro for at ei flytting av elevane ville føre til at det vart mindre tid fritidsaktivitetar.

- Dette vil øydelegge for kulturen i bygda, sa ho.

Det vekte åtgaum hjå dei frammøtte, og applausen brakte laus.

Skulebygg og skulestrukturdebatt

Skulebygget i Sunnylven er i dårleg forfatning, og dette vart nemnd både av elevane sjølve og av andre frammøtte.

- Uansett kor mange elevar som går på skulen, så må noko gjerast med bygget, påpeikte Per Ingebrigt Karbø på vegner av si gruppe.

Fleire stilte spørsmålet om kvifor skulestruktur-debatten kom no, med oppheving av byggeforbodet og potensiale for vekst i bygda. Fleire var uroa over kva konsekvensar ei eventuell flytting av elevar ville ha for bygda.

Ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp) poengterte at at ei opprusting av Sunnylven skule er lagt inn i investeringsplanen framover.

- Vi står føre store investeringar, og Fylkesmannen krev at vi gjer ein skikkeleg jobb når vi skal gjere investeringar. Eit investeringsløft på kanskje 100 millionar kjem vi til å makte, om vi har kontroll over økonomien. Ein skulestruktur utan å ta omsyn til økonomi, kjem ikkje til å skje så lenge eg er ordførar, sa Tryggestad.

- Sunnylven skule er saman med Solbakken eitt av dei to prosjekta som er prioriterte framover. Dette folkemøtet er naudsynt for å bygge opp argumentasjon ovenfor Fylkesmannen, og vi bruker både tid og ressursar på å få ein brei prosess for å få forankra vedtaket, sa han.

Meir frå folkemøtet kjem i torsdagsprenten av Sunnmøringen.