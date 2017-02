Slik er utviklinga i arbeidsløysa

– Arbeidsløysa justert for vanlege sesongjusteringar er omtrent uendra frå desember til januar. Ser vi over eit år så har landet fått ein reduksjon på over fem prosent, medan Møre og Romsdal aukar med over åtte prosent. Utviklinga siste månad er også noko betre i landet enn i vårt fylke. Vi ventar at arbeidsløysa vil halda seg høg fram mot sommarferien. Det at verft i fylket har fått nokre større kontraktar vil etter det vi forstår ikkje materialisera seg i vesentleg auke i behov for arbeidskraft før ut på hausten, seier fylkesdirektør Stein Veland i Nav.

Nokre tal frå kommunane i Møre og Romsdal

Blant tala frå Nav finn vi åtte som er heilt utan arbeid i Stordal. Dette svarar til 1,5 prosent av arbeidsstokken til kommunen, og gir ei endring på minus to den siste månaden.

I fylket er det berre Rindal kommune som gjer det betre, med ei arbeidsløyse på 1,1 prosent. Også Norddal er blant dei betre med 15 arbeidsløyse, som utgjer 1,7 prosent av heile arbeidsstokken. Det siste året har dei fått ned talet på arbeidsløyse med seks, men står utan endring den siste månaden.

Hareid er verstingen i fylket med 174 som er heilt ledige, og utgjør 6,3 prosent av arbeidsstokken.

I Stranda kommune er 90 stykk arbeidsløyse, kor 39 er kvinner og 51 er menn. Dette utgjer 3,5 prosent av arbeidsstokken, og er akkurat litt betre enn gjennomsnittet for Møre og Romsdal, som ligg på 3,6 prosent. I kommunen har talet på arbeidsløyse auka med heile 32 stykk den siste månaden.

Sykkylven har også økt talet på arbeidsløyse den siste månaden, med ni. Dei har no 68 menn og 15 arbeidsledige kvinner, som til saman er 2,0 prosent av heile arbeidsstokken i kommunen.

I Møre og Romsdal er det kommen 668 fleire arbeidsledige den siste månaden, medan endringa heile det siste året er på 388 fleire. Av dei totalt 5. 108 arbeidsledige i fylket, er 3.544 menn og 1.564 kvinner.