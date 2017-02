"Bølgjene" kjem frå Geiranger i helga

I fjor var Silje Westerås den eineste deltakaren frå Geiranger. Ho gjekk med solosongen "Heal" av Tom Odell vidare til fylkesmønstringa. No håpar ungdomsskuleelvane at dei skal gå i fotspora til Westerås.

– Det var musikklæraren vår som foreslo at vi skulle melde oss på. I bandet er altså heile ungdomsskulen i Geiranger, fortel Sara Elisa Loken Merok og Victoria Hjelle og legg til at ikkje alle i bandet driv med musikk til vanleg, men at dei likevel meistrar nokon instrument.

– Vi skal spele "Fix you" av Coldplay. Vi har spelt den mykje på skulen, så då blei det den, seier jentene som saman med dei andre bandmedlemmene har brukt mykje til på å gjere seg klare til mønstringa på søndag.

– Vi håpar jo sjølvsagt at vi går vidare til fylkesmønstringa. Akkurat no gleder vi oss og er berre veldig spente. Det er jo aller mest for opplevinga sin skyld at vi gjer dette, det kjem til å bli veldig kjekt, seier Sara og Victoria som også kan fortelje at bandnamnet sjølvsagt er inspirert av filmen "The Wave"/"Bølgen", kor handlinga går føre seg i Geiranger.

– Vi hadde siste øving i går, og føler at vi er godt førebudd. Så no må Stranda gjere seg klar, for no kjem bølga frå Geiranger, seier dei og ler.

Godt fornøgde

Til saman er det no 40 påmelde deltakarar, som til saman utgjer 20 innslag. Fordi det var få påmelde i Norddal kommune, kjem det deltakarar også derfrå for å vere med på mønstringa i Stranda kommune.

– Vi er veldig fornøgd med det endelege deltakartalet, og no kan ein glede seg til både film-, musikk- og sykkelinnslag, samt åtte kunstutstillingar, fortel Uvakaran Segaran i UKM-komiteen. Dei har no fått på plass alt for å kunne tilby servering, og ønskjer alle velkommene til ein underhaldningsrik kveld i Storfjord kulturhus.