KrF-kandidat fekk orientering ved fjellskredsenteret på Stranda

Steinar Reiten er møtande vara på Stortinget, og førstekandidaten til Stortinget for KrF ved valet i september. Reiten og KrF var pådrivar for å få inn 15 millionar kroner i årets statsbudsjett til eit forprosjekt for å sjå på om det er mogleg å bremse rasfaren ved Åkerneset (Åkneset).

Saman med den lokale KrF-aren Svein Lunde fekk Reiten informasjon om kvar prosjektet står og kva NVE ynskjer å bruke midlane på.

Moglege dreneringstiltak

Under besøket på beredskapssenteret på Stranda fekk Reiten orientering om prosjektet om tapping av vatn ifrå fjellet, og fekk sjå korleis ein overvakar forskyvningar i fjellet. Radarar måler rørsler i fjellet, som er viktig for å kartleggje moglege tiltak.

– KrF ynskjer å jobbe for at sikkerheita skal aukast, og har difor prioritert dette prosjektet, heiter det i ei pressemelding frå møtet på fjellskredsenteret.

Undersøking før handling

Dagleg leiar Odd Martin Rørstad og Kjell Jogerud saman med geologane orienterte om at ein ser for seg tre til fire år med auka overvaking og undersøkingar føre ein ser om det er mogleg å fjerne vatnet i fjellet.

Steinar Reiten avsluttar besøket med å forsikre om at KrF vil følgje opp og halde kontakten.

– Her må vi følgje opp ved behandling av statsbudsjett både i 2018 og 2019 for å sørge for at prosjektet kjem i mål, seier Reiten.