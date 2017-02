Normal drift til og frå Liabygda

SISTE: Fjord1 skulle opphavleg ta ei ny vurdering klokka 09:00 onsdag morgon fordi ferjeavgangane framleis var innstilt frå Liabygda, men så kom det i gong igjen klokka 08:00.

Tysdag 7. februar var det ikkje nokon ferje til eller frå Liabygda.

Sterk vind og kaibygging

– Årsaka til at ferjekaia i Liabygda er stengt er kaibygginga på Gravaneset. Det har vore forholdsvis sterk sidevind på Liabygda-sida, i går kveld delvis, men særleg i natt og i dag tidleg, sa Fjord1 sin operative leiar for indre Sunnmøre, Bjørn Arild Sekkenes til Sunnmøringen tysdag morgon.

Fjord1 innstilte ferjeavgangen kl 08.30 og kl. 09.00 på grunn av veret. Den første meldinga om stenging kom kl. 06.28 og det vart sett opp alternative avgangar frå Linge ca. kl. 06.50 og 08.20. Frå Stranda gjekk ferja kl. 07.30.

Måtte gå forbi også halv ti

– No gjekk ferja frå Linge klokka 8.20 og kjem til Stranda ca klokka ni og så vil ho gå derifrå klokka 9.15 etter ordinær rutetabell. Då går dei over til Liabygda og ser på forholda, og viss det ikkje er forsvarleg å legge til då så går ferja til Linge, sa Sekkenes kvart på åtte tysdag morgon.

Men i halv ti-tida var det framleis ikkje tilrådeleg å gå til lands ved Gravaneset. Ferja måtte derfor gå forbi og vidare til Linge.

Innstilt grunna utbygging

Sekkenes seier at ferjekaia på Gravaneset ikkje ville vore innstilt under normale omstende, viss kaia ikkje hadde vore under utbygging.

– Det er kaibygginga som er årsaka til at terskelen er låg. Kjem ferja borti forskalinga no, får det store konsekvensar. Det skal støypast til helga, og då er den sårbare fasen over når dei har fått gjort det, seier operativ leiar Bjørn Arild Sekkenes.

Som kjent blir kaia på Gravaneset stengt heilt 11. og 12. februar i samband med støyping og herding.

Sunnmøringen kjem tilbake med oppdateringar.