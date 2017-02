Nabofylket ordnar veg i Hornindal

Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal fylke vedtok onsdag følgjande felles forslag frå alle parti:

"Møre og Romsdal fylkeskommune viser til tidlegare vedtak i SA (m.a. sak 9/2015) og tek ansvar for å ferdigstille det oppstarta reguleringsarbeidet på fv 60 Røyrhus Bru-Thomasgard.

Møre og Romsdal fylkeskommune vil sørge for nødvendig avklaring med Statens vegvesen, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Hornindal kommune og Stranda kommune slik at arbeidet kan komme raskt i gang. Reguleringsarbeidet vert finansiert av kommunane".

– Dette vart i dag vedteke i samferdselsutvalet og set fart på planarbeidet for fv. 60 gjennom Hornindal, seier Frank Sve (Frp) utvalsmedlem og leiar for plannemnde for samferdsel, til Sunnmøringen.

Glede i Hornindal

Odføraren i Hornindal er fornøgd:

– Eg er kjempeglad for dette vedtaket, seier Hornindal-ordførar Stig Olav Lødemel i ein kjapp kommentar til Fjordingen like etter at vedtaket er fatta.

– Dette føyer seg inn i rekkja av det politikarane i Møre og Romsdal tidlegare har sagt. Dei har ei positiv tilnærming til å få løyst dette vegprosjektet. Vi er eit steg nærare realisering av ny fylkesveg 60 gjennom Hornindal, legg Lødemel til.