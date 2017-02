Treng varierte husvære

– 70 prosent av bustadene i Stranda er einebustader, medan det er langt færre rekkehus, bustadblokker eller andre bygningstypar, skriv fylkeskommunen i sitt innspel til kommunal planstrategi for Stranda i perioden 2016 til 2020.

Kommunen er einaste i Møre og Romsdal som ikkje har ein slik plan, men arbeidet er no i gang. Fylkeskommunen meiner samansetjinga av bustader ikkje samsvarar med dei type hushald det er flest av i kommunen: stadig fleire åleinebuande og fleire par utan barn.

Ein etterlyser også ei skriftleg oversikt over folkehelsa, slik folkehelselova krev.

Etterlyser ungdata

– Stranda kommune har gjennomført Ungdata undersøkingar i 2016, og funna kunne ha vore omtalt. Hausten 2015 svarte kommunen også på ei kommunekartlegging av barn og unge sine oppvekstvilkår i regi av Fylkesmannen og fylkeskommunen, denne kartlegginga kunne også ha vore omtalt i planstrategien. Begge kartleggingane gir opplysingar som er relevante for folkehelsa, skriv assisterande fylkesplansjef, Ingunn Bekken Sjåholm i innspelet til strategiplanen.

Plan i vår

Rådmann Åse Elin Hole seier til Sunnmøringen at folkehelsekoordinatoren allereie er godt i gang med den kartlegginga som fylkeskommunen etterlyser.

– Vi er glade for alle innspel som kjem i denne saka. Vi vil ha medverknad på alle nivå, seier rådmannen som meiner det er viktig å halde fokuset på dette planarbeidet i tida som kjem. Ho reknar med at ein skal ha kome godt i gang i løpet av våre.

Strategiplanen vi også innehalde ein næringsplan. Det er fylkeskommunen glad for.

– Vi vonar denne også peiker på korleis ein legg til rette for nyetablering av bedrifter, og for korleis ein styrkar samhandlinga i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolane, til dømes gjennom Ungt Entreprenørskap. Då styrkar ein skoleelevane sin kjennskap til næringslivet og til etablering som leveveg. Dette bidreg også til framtidig rekruttering til lokale bedrifter og til at ungdomar flyttar tilbake til heimkommunen sin, skriv fylkeskommunen.

Innvandrarar

Stranda kommune har ein høg prosentdel innvandrarar, og fylkeskommunen er oppteken av korleis dei skal bli integrert og bli verande i kommunen.

Fylkesmannen kjem med tettpakka sider med generelle råd, som kommunen må vere merksam på. Også lokale innspel renn no inn til kommunen.

– Vi ønsker å bidra med innspel til planen som er det beste for Stranda, ikkje berre i sentrum og i Hevsdalen, men bustadområda på Langlo og Ringsta, skriv arkitekt Linda Emdal i Ous & Emdal Bygg AS sitt høyringssvar til kommunen.

Utbygging Strandafjellet

Langlo grunneigarlag skriv at det er stor semje om at ein ikkje er nøgd med at jordbruksarealet på Langlo skal vere regulert til jordbruk, og delvis også bandlagt til jordbruk. Det skriv at ingen driv jordbruk på Langlo, og det er til dels eit problem å halde jorda i hevd.

– Vi vil gje eit tydeleg signal om at grunneigarane er positive til vidare utbygging av Strandafjellet både med trasear, heiser, hytter og parkering etc. i området mellom Langlo/Storgjerdet og Roalden, skriv grunneigarlaget.

Kystverket

Kystverket har ikkje eigne prioriterte planar for utbygging og tiltak på hamner, farleier og installasjonar i Stranda kommune for komande planperiode.

– På generelt grunnlag ber vi om at den kommunale planlegginga tek omsyn til sjøvegs transport, hamner, fiskerinæringa og sikre og farbare sjøareal i kommunen.