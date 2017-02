I fjor var det 52 brannar i Møre og Romsdal som starta ved komfyren, ein av dei i Stranda kommune. Onsdag 8. januar blei ein nasjonal komfyrvakt-kampanje arrangert for å auke merksemda rundt dei mange komfyrbrannane. På Stranda blei dette markert ved ein stand på Rema 1000.

Meir synleg

– Det er ein del av den nasjonale kampanjen « Alt vi kan mot brann». Særleg ein god del av brannane rammar eldre. Her blir vi forhåpentlegvis litt meir synlege for nettopp dei, fortalde feiarlærling Malin Pålsson saman med energimontør-lærling Linn Kammen. Dei trur mange ikkje er klar over at det no er krav om komfyrvakt i alle nye heimar, og ved omlegging av ny kurs til kjøkkenet under oppussing.

– Mange veit kanskje ikkje ein gong kva komfyrvakt er. Ved å installere ei komfyrvakt får ein i fyrste omgang eit signal dersom det skulle bli for varmt ved komfyren, slik at ein får moglegheit til å reagere sjølv. Deretter blir straumen kutta, fortel dei. Svein Arne Furseth var ein av dei som var innom standen, og han kunne fortelje at standen verka til sin hensikt.

– Eg har lært mykje nytt, seier han.