Grasbrann i Geiranger

Brannvesenet i Geiranger og Eidsdal er ute på melding om brann i vegetasjonen i Ørnevegen i Geiranger. Sunnmøringen får opplyst ved 110-sentralen at det er bratt i terrenger der det brenn.

Brannvesenet melder at ein tankbil er på veg frå Eidsdal og at ein er i ferd med å få kontroll over brannen,

Politiet melder på Twitter at dei rykkjer ut frå Sykkylven.

– Vi har kontroll på staden, og driv berre med ettersløkking, opplyser 110-sentralen.

På Twitter melder dei at området som har brent er omtrent 150 x 100 meter bredt.

HAR DU BILETE? Send post@sunnmoringen.no eller telf. 90201228

Vi kjem att med meir