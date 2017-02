Blir ikkje skremde av fluor-åtvaringar

Likevel er det ikkje utøvarane som vil merke eventuelle konsekvensar av bruken, men i staden foreldra som smører skia til borna.

"Tøff uten fluor"

I november i fjor døde tre borns mora Toril Stokkebø frå Asker av nyrekreft med spreiing. Ifølge Budstikka som fyrst omtalte saka, meinte Stokkebø at 12 år som uforsiktig med uforsiktig smørjing for sine eigne born var årsaka til sjukdommen. Saka om helse- og miljøeffektane av skismørjing som inneheld fluor, har sidan vore mykje omtalt i nasjonale media. Mellom anna har det ført til at skiklubben Holmen Langrenn, har sett i gang kampanjen «Tøff uten fluor», kor dei oppfordrar til fluorfrie renn.

– Nærmast alle bruker fluor-smørjing i konkurransar. Det er mange foreldre som smør for borna, men problemet er nok størst for profesjonelle smørjarar. Samtidig har dei eit skikkeleg opplegg for dette, med maske og lufting. Å vere inne i eit tett rom og ikkje bruke maske er ikkje sunt, seier Jan Erik Westerås ved Stranda skigymnas, og legg til at det negative med fluor ikkje berre er helsemessige årsaker.

– Det er jo også veldig dyrt. Det har variert veldig oppgjennom åra, men enkelte år har man sett at utøvarar ikkje tok i bruk fluor i lokale renn, rett og slett fordi det kostar. Utøvarane har vore bevisst på kva for renn dei satsar på, og tatt det i bruk der. Det avheng mykje av føre, men fluor utgjør stor forskjell ved dei rette forholda, seier Westerås, Med andre ord er man avhengig av fluor dersom man vil henge med i toppen.

Tar sine forhåndsregler

Hans Hole er far til fleire som har utmerkt seg i skisporet, og har i fleire år smurt ski. Han sit med inntrykk av at lite kan seiast sikkert rundt farane med fluor-smørjing.

– Om det er farleg veit eg ikkje. Det verkar for meg som om man veit lite med sikkerheit. Men det er jo klart at slik som det tidlegare Birkebeiner-miljøet, kor man står i røyk, er ubehageleg og sikkert ikkje bra, seier han og legg til at konkurranseeliten ikkje greier seg utan fluor.

– Eg er for all del ikkje i mot "Tøff utan fluor", men dersom ein skal få slut på bruk av fluor-smørjing, er man nøydd til å begynne med Bjørgen og desse. Om man skulle finne ei erstatning for fluor, er sikkert dette farlegare på sin eigen måte, seier Hole som tar sine forhåndsregler når han smør.

– Vi har jo heile tida brukt beskyttelse, brukt maske og ventilert godt. Man er jo obs, seier han og konkluderer meg følgande:

– Så mange i verda har smurt ski. Det var ikkje mykje til maske på smørjarane for tjue år sida, likevel eksisterer dei no enda.