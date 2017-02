Det blir 13 Stikk Ut-turar

Oppdatering frå papiravisa: Etter at Sunnmøringen gjekk i trykken onsdag, kom meldinga om at Kleivdalsfjellet går ut av Stikk Ut-lista. Inn kjem Dregetua. Begge turane har same gradering - altså blå. Lista vi presenterer på nett er no heilt oppdatert.

– Representantane frå bygdelaga har gjort ein kjempejobb med å plukke ut gode turar, seier leiar i Sunnmøre Friluftsråd May Britt Haukås.

13 Stikk Ut-turar blir talet i Stranda kommune, som alle kan gå frå 1. mai til 31. oktober. Stranda er fersk medlemskommune i Sunnmøre friluftsråd etter kommunestyrevedtaket i desember, og Stikk Ut-turane er eit tilbod i alle medlemskommunane. Tilbodet er gratis.

Ulik gradering

Turane blir merkt med ulik fargekode, alt etter kor tilgjengeleg dei er. Grøne turar er dei lettaste, blå er litt meir krevjande – og dei raude og svarte turane bør du vere fjellvant for å gå.

– Vi er strenge på graderingane. Om det er tvil, så vil vi heller gradere dei opp enn ned, seier Haukås.

Eit vilkår er at det skal vere turar tilgjengelege for rørslehemma, syklar eller barnevogner. Og: Det skal vere etablerte turmål.

– Vi har ein trilletur, på «catwalken» på Strandafjellet, seier Haukås.

Fram til 1. mai skal frivillige i alle bygdelaga gjere det organisatoriske – med tydeleg merking, turboks/bok og ikkje minst: Den ettertrakta turkoden.

– Vi starta med Stikk Ut i 2015, og opplevde ei dobling av talet på deltakarar i 2016. I fjor hadde vi 6.713 aktive brukarar av turtilbodet, seier Haukås.

Ho seier at Stikk Ut ikkje er ein konkurrent til lokale idrettslag.

– Tvert om, målet er å gi meir besøk på deira turar.

Representantar frå mellom anna Stranda IL, Liabygda IL, Sunnylven IL og Geiranger IL var med å plukke ut dei aktuelle turane. Deltok gjorde òg HOK-leiar Jostein Dalen og kommunalsjef for oppvekst Tone Lillebø.

God informasjon viktig

– Det viktige er at folk får god informasjon om turane, og at dei er tydeleg merkt. Det må ligge ei fyldig turomtale på kvar tur, så folk får lese og vurdere kva tur dei vil og kan gå, sa Haukås i møtet.

– Vil det bli rullering av turane for kvart år, eller blir det dei same turane, spurte Martin Boström som representerte Fjelltrimmen.

– Vi plar bytte ut to til tre turar kvart år, mellom anna for å syne fram meir av turmoglegheitene i kommunen og ikkje minst unngå for mykje slitasje, sa Haukås.

Boström lurte på kva turar som blir mest besøkt.

– Det er dei grøne turane, som er lettast. Lillevatnet i Spjelkavika er den mest populære turen vi har – men vi ser at det er forbløffande mange som gir seg i kast med dei svarte turane med, sa Haukås.

Smørbrødlista

Sunnmøringen kan allereie no annonsere turane i Stranda kommune, som vil vere tilrettelagde og klare for turgjengarar frå 1. mai.

Dei tretten turane som er plukka ut for 2017 er gradert etter kor krevjande dei er (grøn for lett – svart for svært krevjande):

Grøne turar:

Kurlå

Ansok

Strandafjellet («catwalken») - trilletur

Blå turar:

Mausane

Flofjellet

Overåsætra

Ljøbrekka

Langevatnet

Møllsvatnet

Dregetua

Raude turar:

Roaldshornet

Liahornet

Svarte turar:

Vinsåshornet