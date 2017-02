120 kjempa i storslalåm

Dette rennet inngjekk i Sparebanken Møre Cup, der ein ved sesongslutt kårar ein samanlagtvinnar i kvar klasse.

Flytta frå Bondalen

Grunna snømangel i Ørsta vart rennet flytta hit, og avvikla under utmerka tilhøve oppe på Egga. Det var løparar frå Møre og Romsdal samt Sogn og Fjordane på startstreken, og at det var deltakarar frå nabofylket i sør sett ein stor pris på.

Stranda på topp

Strandaalpinistane hevda seg igjen heilt i toppen, og stod øvst på pallen i 2 klasser. Igjen tok Jonas Hole Hagen i gutar U12 førsteplassen, etter svært bra køyring. I same årsklasse fekk Adrian Mosesen 3.-plass, Mikal Olav Waagsbø, Nikolai Berge og John Aleksander Hole tok . 6. 7. og 8.-plass.

I klasse Jenter U12, som var den største klassa, kjempa Frida Kaldhussæter heilt i toppen, men måtte til slutt sjå seg slått av Ariana Rebbestad frå Ørsta. Frida hadde beste omgangstid i 2. omg. Her køyrde Ingrid Karoline Myking inn til 6.-plass, Vibeke Dina Waagsbø vart nr. 10, medan Ellen Fauske Dalen og Maja Lindset Remme vart nr. 14 og 20.

Til Ørsta

I klasse Jenter U14 tok Ingvild Fauske Dalen tredjeplass, her var Anna Lindset Remme like bak, på femte. Her var det to løparar frå Ørsta som vart for sterke.

I den eldste klassa, Jenter U18, stakk Josefine Mork av med sigeren, etter jamn kamp med Julie Olsen Almås frå Stordal.

Stor skiglede

I dei yngste årsklassene var Stranda også representert, og Henriette Hole, Leo Hellevik, Helle Ryste Norstrand, Susanne Fauske Dalen og Lisa Hole Hagen viste stor skiglede i bakken.

Til helga skal det på nytt arrangerast renn på Strandafjellet, det vert KM i Super-G, og eit Superkombirenn på laurdag, og SSL på søndag. Desse renna er også ein del av Sparebanken Møre Cup, og ein håpar på god deltaking og like gode tilhøve i bakken som sist helg.