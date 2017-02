Ja til p-avgift i Geiranger

Diskusjonen i formannskapet vart ei vidareføring av diskusjonen frå miljø og kommunalteknikkutvalet, kor utvalsleiar Frank Sve (Frp) argumenterte mot innføring av parkeringsavgift i Geiranger.

Stogger ikkje trafikk inn

Hans primære ankepunkt mot innføring av parkeringsavgift, er at ein ikkje har tiltak for å stogge trafikken inn i bygda i høgsesongen.

– Om ein vil lage kaos for seg sjølv i Geiranger, så skal ikkje eg stoppe det. Dette er drøfta i fylket, og det står omtalt parkeringsløysing under føresetnad av at andre ting er på plass først, sa Sve i formannskapet.

– Geiranger har hatt ei trafikkauke på 40 prosent, og ein stappar folk inn i bygda utan trafikksikringar for å hindre kaos, sa han.

– Kor skal bussane stå i høgsesongen, når det kjem 30 bussar berre frå Hellesylt – og ein i tillegg har bubilar, lastebilar og privatbilar? spurde han.

– Eg er ikkje imot å innføre parkeringsavgift, men det må ein gjere når det er kapasitet. Skiltinga er viktigast her. Ein må løyse floken i alle endane og få ei utviding av sesongen. Eg er rimeleg sikker på at eg har rett i at ein her startar i feil ende, meinte Sve.

Han var uroa over at reguleringsplanen i Geiranger hadde felles plan for land og sjø, og at det vil dra ut i tid før ein får reguleringa på plass.

Krav frå Geiranger

– Eg har respekt og forståing for ulike meiningar. Men dei same argumenta kan brukast for å etablere løysinga, meinte ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp).

– Det har vore eit massivt krav frå Geiranger om at kommunen kjem inn og gjer tiltak, sa han.

– Vi må i større grad vareta mjuke trafikantar sine behov, og vi må inn og regulere med streng styring. Parkeringsordning er eit av fleire tiltak. Det vil ikkje løyse alle problem, men det er ein start, meinte han.

– Effekten kjem først til syne for fullt i 2018. Men for meg blir det ganske håplaust om ingenting gjer. Vi må jobbe målretta, sa han.

– Det er det glade vanvidd å innføre ordninga no før ein har kontroll på kapasiteten, sa Sve.

Han fremja eit utsettingsforslag, men formannskapet gjekk altså for tilrådinga frå MK mot Sve si røyst.