Rasande viktig med skredkurs

Det er Sparebanken Møre som inviterer unge til skredkurs. I løpet av ein dag i vinterferien får unge mellom 13 og 17 år opplæring i bruk av skredutstyr, kameratredning og vurdering av terreng, snømengder og helling.

– Og ikkje minst blir dei minna på at sjølv om nokon har køyrt der før, så trenger det ikkje vere trygt. Eit spor kan vere sporet etter ein som ikkje har peiling, lyder pressemeldinga.

Det er Uteguiden som skal halde kurset. Dei har mange års erfaring med skredkurs, bruk av bratte fjell og kunnskap om skred. Dagleg leiar Oscar Almgren seier ein i løpet av ein dag med skredkurs får gått gjennom grunnleggjande kunnskap rundt utstyr og redning, og at dette skjer gjennom ein veksling mellom teori og praktiske øvingar.

Ein vekker

– Det blir også skapt ein medvit rundt temaet, og for mange blir ein slik dag også ein vekker, seier han.

Gleda over puddersnø og offpiste-køyring har ingen aldersgrense. Almgren seier dei ser mange unge som køyrer offpiste, og han trur at ikkje alle foreldre alltid heilt veit kor barna deira køyrer.

– No kan vi lære opp skikøyrarane helt frå dei er unge, og vere med å skape kultur for trygg køyring. Og så får de sjå at det er kult med slike kurs.Målet er at skikøyrarane skal vere tryggare når de driver med frikøyring i skianlegg, seier han.

Almgren vil også gi honnør til lokalbanken Sparebanken Møre som dekker lunsj og skredkurs for deltakarane, som gjør at fleire kan delta. Deltakarane bruker eige Alpepass, sesongkort eller klippekort, eller kjøper heiskort for dagen. Deltakarane får i tillegg låne skredutstyr på kurset utan noko kostnad.

Rasande viktig

Banksjef i Sparebanken Møre si avdeling på Stranda, Kjell Martin Ringset, oppfordrar ungdommen til å melde seg på.

– Skredkurset blir kjempemoro, lærerikt – og rasande viktig, seier han med eit smil.

Strandafjellet er Nordens pudderparadis og det er eit veldig populært reisemål for de som liker køyring utanfor løypene.

– Her er mange som køyrer offpiste, også tenåringar. De må vite kor og når det er trygt å køyre, og derfor er SBM-skredkurs for de unge både viktig og ein naturleg del av samfunnsengasjementet til Sparebanken Møre, og håper at mange nyttar seg av tilbodet.

Skredkursa går laurdag 25. og søndag 26. februar. Påmelding innen 19. februar på sbm.no/skredkurs.