Attvald som leiar

-Den viktigaste saka i tida som kjem er valet til hausten, seier den nyvalde leiaren til Sunnmøringen.

Ny regjering

Rundt 30 medlemmar var møtt opp til årsmøtet som vart halde på Møteplassen. Fylkessekretær Egil T. Ekhaugen var også til stades og hadde ferske helsingar med seg frå partileiinga i Oslo. Ekhaugen var også klar på at landet no treng ei ny regjering. Han meiner skilnaden mellom folk er blitt større med dagens regjering.

Politisk skulering

Helge Kvame seier til Sunnmøringen at ei prioritert oppgåve i tida som kjem er å halde fram med politisk skulering av dei tillitsvalde. Rekruttering er også ei viktig oppgåve.

- Og så skal vi passe på at kommunestyret gjer dei riktige vedtaka, seier han.

Val

Med seg i styret har han Magnar Hauge (nestleiar), Kjellmar Aure (nestleiar), Arild Ringdal (sekretær). Eldrekontakt Liv Sørheim sto ikkje på val. Det gjorde heller ikkje Siv Linda Kvame som er styremedlem. Knut Dag Langeland er valt inn i styret for to år.

Heider

Under årsmøtet vart det delt ut heider til tre av medlemmane. To av dei, Magnar Furseth og Erling Hagebakk har vore partimedlemmar i 50 år. Ragnvald Støyva, som nyleg feira 90 år, vart heidra for heile 70 år som medlem i Arbeiderpartiet.

Vi kjem attende med meir stoff om denne markeringa i papiravisa.