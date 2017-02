Røykutvikling i hytte

Like før halv elleve meldte 110-sentralen på twitter at Stordal og Norddal Brannvesen rykka ut etter røykutvikling frå ei hytte.

110-sentralen opplyser til Sunnmøringen at dei fekk melding om røykutvikling i ein hems i ei hytte i området Overøye i Stordal kommune. Då brannvesenet kom fram til staden blei det klart at røyken kom frå mønet. Hytta det er snakk om er under oppføring.

– Dei siste meldingane fortel om grei kontroll på staden, men det har kome ein del vasskadarder i forbindelse med aksjonen, opplyser 110-sentralen til Sunnmøringen.