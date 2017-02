Kaia truleg ikkje trygg

Når Stranda hamnestyre komande måndag skal invitere utbyggjarar til å utbetre Stranda kai, skjer det på bakgrunn av oppsiktsvekkjande funn under inspeksjon av kaia. Det ligg føre ein tilstandsrapport av Tømmerdal Consult, As og ein visuellundervassrapport av O.E. Hagen AS Dykkerfirma som støtter kvarandre.

"Ikkje tilfredsstillande bæreevne"

-Det teikn som kan tyde på at kaia ikkje har tilfredsstillande bæreevne og sikkerheit, står det å lese i sakspapira frå Stranda hamnestyre. Kaia vert m.a. nytta til beredskapsferge og i situasjonar der farty, som til dømes ferje har tekniske eller andre utfordringar, og må ligge til kai.

Stort behov

Hamnestyret meiner Stranda sentrum har behov for ei kai til lasting, lossing og beredskap. I dag er seksjon to og tre avstengt på grunn av undergravde konstruksjonar. Kaia har liten nytteverdi slik tilstanden er i dag.

Den eldste delen av kaia er frå 1958. Sidan då er kaia utbygd i fleire trinn.

Kaia undergravd

Det vart uført ein inspeksjon i 1987 som synte at deler av kaia var undergravd og pelane var på enkelte stadar, opptæra. Nokre utbetringar vart utført. Seksjon ein av kaia var tilfredsstillande, medan seksjon hadde korresjon og avskaling av betong på undersida. Denne vart då reinske, sandblåst og påført fiberbetong. Det var foreslått påstøyp på overkant av dekket, men dete vart ikkje utført. Steinmurskaia i eksjon tre står på eit fundament av øydelagde pelar.

Blei rehabilitert

Seksjon fem vart bygd i 1961 og var i 1987 i god stand, og parti som var undergravd vart i 1988 rehabilitert. Ein fendervekk i betong vart støypt utanpå natursteinmuren. Det var foreslått erosjonssikring framom muren, men dette vart ikkje utført. I 1988 raste seksjon fire og mur mot seksjon tre delvis ut. Dekke inn mot seksjon tre var i dårlig forfatning. Muren vart utbetra og deler av dekket vart reve og støypt nytt.

"Reetablere tilfredsstillande bæreevne"

På bakgrunn av inspeksjonane som er gjort må hamnestyret vurdere tiltak for å reetablere tilfredsstillande bæreevne og sikkerheit. Det må utarbeidast skissering av tekniske løysningar og kostnadskalkyle, og utarbeidast ein rapport som beskriv tiltak med kostnader. Dette er allereie lagt inn i driftsbudsjettet for 2017.