Alperitt-leiaren meiner at tryggleiken måtte gå framom alt

Det er ikkje mogleg å arrangere det på grunn av mangel på snø. Vi må setje tryggleiken framom alt, seier leiar for Alperittet, Leidulf Årvik, til Sunnmøringen.

Andre arrangement som normalt

Samstundes strekar han under at alle arrangement som ikkje har direkte tilknyting til sjølve rennet, går som normalt. Det gjeld t.d. Ølfestivalen på Stova torsdag og arrangement som hotellet står for.

– Korleis kunne de vere så sikre på at det ikkje kom meir snø?

Meteorologar

– Vi konfererte med meteorologar som sa at det skulle bli mildare. Mot slutten av veka kunne det bli litt kaldare og kanskje nedbør, men det blir ikkje i nærleiken av å erstatte dei snømengdene som forsvinn i mildvêret, seier Årvik.

Løypa skulle gå i ein trasé der det er hardt og lite snø. Med mindre snø er det fare for tryggleiken. Og tryggleiken er noko arrangørane må ta omsyn til.

Flytte alperitt

– Kva med å flytte Alperittet til seinare?

– Det går ikkje av omsyn til logistikken. Det er no det er vinterferie og det er no frivillige kan hjelpe til, seier Årvik, som trur det vil vere mange utflytta strandarar som kjem heim denne helga. Han oppmodar difor alle til å ta del på dei arrangementa som ikkje blir avlyst.