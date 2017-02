Inviterer til Alpe-moro

Hotellet køyrer tre dagar med moro, og mykje av programmet er ikkje like vêravhengig.

– Det blir fest uansett. Vi håper folk vil nytte Stranda for alt staden er verd desse dagane, seier Julia Dudziuk, restaurantsjef ved Stranda Hotell. Ho har full forståing for at rennet måtte avlysast. Tryggleiken går føre alt.

Mykje program

Opplegget til hotellet startar torsdag 23. februar, når Strandafjellets Ølfestival 2017 går av stabelen på Stova.

– Dette er det første året vi arrangerer ølfestival, og vi er veldig spente. Saman med publikum skal eit dommarpanel utnemne årets lokale afterski-øl. Det blir nok artig, seier Dudziuk, som ventar mange tilreisande til bygda.

Fylles opp

– Hotellet begynner å fyllest opp. Vi veit at mange kjem heim desse dagane, og Stranda blir ein samlingsstad uansett. Eg trur vi skal få til rette alpestemninga utan Alperitt, seier restaurantsjefen.

Trubadur Peter Rønning underhalde i tipi-teltet torsdag.

Nokre endringar blir det likevel. Trubaduren Frode Hagebakk, som skulle underhalde på hotellet laurdag, blir flytta til after skiing i Stova på fjellet same dag.

Den siste dagen

Tanken var at det skulle vere Alperittfrokost på Stova laurdag, for at løparane skulle få litt ekstra engergi. Det blir det av naturlege grunnar ikkje noko av, men ein kan kose seg med ein god frukost på hotellet.

– Og så blir det sjølvsagt fest på hotellet, lovar Dudziuk, som på vegner inviterer folk til å komme innom tipi-teltet for å halde stemninga oppe. Seinare på dagen underhaldar trubadur Frode Hagebakk i teltet.

Løparmiddag

– Løparmiddagen i Storfjord kulturhus på kvelden går ut. I staden blir det alpemeny på hotellet, der det blir servert a la carte.

Det siste hotellet har og by på i samband med Alperittet er to konsertar. Ute i tipi-teltet blir spelar bandet «Maple & Rye», medan Kystfolket spelar inne i restauranten.

– Dette blir kjempebra. Så håpar eg berre at det blir meir snø. Det er artig med så mange tilreisande, og veldig viktig med eit godt tilbod som syner at Stranda kan stille opp.

Symbol på Stranda

Kva tyder Alperittet for deg?

– Alperittet for meg er eit symbol på fjell og sjølve bygda Stranda. Sjølv om det ikkje blei noko av i år, er det å ha eit skirenn frå fjell til fjord er noko som er heilt unikt for Stranda. Eg tenker også at Alperittet handlar om kombinasjonen av sporten og menneska.

Heie fram

Alle tek del enten det er entusiastar, amatørar, verkeleg proffe eller folk som ikkje er med i løpet i det heile tatt. Dei deltar på festen og er med å heie fram og løfte opp dei andre. Det er også ein mogelegheit for bedriftene til å vise at også dei er engasjert.

– Alperittet betyr også at det er folksamt på Stranda, fortel Dudziuk