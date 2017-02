Dei mest besøkte filmane i 2016

Øvst på lista finn vi Margreth Olin sin film «Snåsamannen». Filmen frå Ohlin trakk 573 kinogjengarar, fordelt på fem framsyningar.

Filmen «Kongens nei», ei dramatisering av hendingane rundt 9. april 1940, vart nummer to med 481 besøkande.

Rånefilm

«Børning 2», rånefilmen med heftige scenar frå ytre Søre Sunnmøre og Fosnavågen, trakk 329 besøkande.

«Hotell Transylvania 2» trakk 286 besøkande. Her må vi ha i mente at det var ei skuleframsyning, og at salen av denne grunn var aldeles smekkfull.

Norske barnefilmar er populære, og «Snekker Andersen og julenissen» og «Dyrene i Hakkebakkeskogen» trakk 216 og 213 besøkande, altså omtrent jamt.

Et halvt år

«Et helt halv år» følger på plassen etter, med 201 besøkande.

«Kung Fu Panda 3» og Trolls», begge animasjonsfilmar frå Pixar, trakk 185 og 184 besøkande.

Og på tiandeplass finn vi «Bridget Jones Baby», som trakk 161 besøkande.