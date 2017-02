Skipatruljar på plass

Skipatruljane er på plass i vinterferien på Strandafjellet. Dei passar på at folk ikkje skadar seg og hjelper til om det likevel skulle skje noko.

Skipatrulje

- Vi er fire patruljer, to på Roald-sida og to på Furset-sida. Vi vil gje god service, seier Marcus Airikka til Sunnmøringen. Han er frå Gøteborg, og patruljerer saman med Josefine Andersson frå Åre i Sverige. Båe er vant til å ferdast i alpinløyper, og patruljerer opp og ned frå fjellet for å hjelpe dei som måtte trenge det. Dei er løna av Stranda Skisenter. I tillegg har Røde Kors ein stasjon på Strandafjellet.

Lett å bli skadd

-Det har vore nokre skadar denne veka. Det har vore lite snø og dermed er det lett å bli skadd av stein som ligg like under snøen, seier Marcus. Natt til torsdag og torsdag føremiddag har det snødd ein god del, men det er framleis for lite snø utanom løypene.

Det stadfestar også Per Inge Jelle i Stranda Røde Kors. Han fortel om ein del småskadar som føølgje av harde løyper. Men det hjelper godt på at det kjem meir snø.

Lite rasfare - førebels

-Vi er no på rasfare grøn, men det kan lett endre seg seier Marcus.

Sjølv om skodde og snøføyke gjer sikta dårleg, er det ingen som klagar på snøen som no kjem. Fjellet og turistande treng det, og etter køen framføre billettsalet å døme, er det mange på veg ut i løypene i dag.

-Det har vore bra besøk, både i går og i dag, seier Ove Nordang, som passar på at folk kjem seg trygt om bord i gondolane eller skiheisen.

- Men vi tek ikkje ansvar for dei som køyrer utanom dei opne løypene, seier han.

Puddersnø

-Herleg puddersnø, seier Odd Atle Rygg frå Måløy. Han har tatt turen til Stranda og Strandafjellet og står på Roalden gler seg over at det blir meir snø. Han er godt kjend i løypene, og sjølv om han blir åtvara mot stein under det tynne dekket av snø, veit han å passe seg. Og medan sola ein kort augneblink tittar fram, setter han utfor og ned etter fjellet. Offpist.