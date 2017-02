Mangler Tittel

– Tradisjonar og barndomsminne er viktig for sentrumsforeininga Arrangerer karnevalstog

I fjor arrangerte Sentrumsforeininga for første gong karneval under Alperittet. Sjølv om det ikkje blir noko alperitt denne gongen på grunn av lite snø, blir det likevel karneval.

– Og det var jo veldig vellykka, fortel Alexandra Rødset, nestleiar i styret. Ho må dessverre melde at årets karneval blir mindre enn i fjor.

Karnevalstog

– Vi er veldig redusert på bemanning, og premier, kåringar og diplom fell ut i år. Men sjølvsagt blir det karnevalstog frå skulen, og utdeling av godteri. Vi har også skaffa ein trubadur som skal spele for ungane, og nokon frå korpset som skal sørgje for trommevirvlar, fortel Rødset som oppfordrar både store og små til å kle seg ut og delta.

– Vi må jo ha litt liv i sentrum. Jo fleire som kjem jo kjekkare blir det, seiar ho og lovar god stemning.

Kva betyr dette for deg?

– For meg handlar det mykje om tradisjonar. Eg huska frå då eg var mindre, at ungane fekk ansiktsmåling. Så blei dette vekke nokre år, men eg hugsa at det hadde vore så populært. Vi synest det var dumt at ein slik tradisjon falt bort, og det var derfor vi i fjor tok initiativet til karnevalet. For meg har dette dreidd seg mykje om gode minner frå barndommen som eg håpar kan vidareførast til dagens born, seier Rødset.