Millionsatsing på spekeskinkehovudstaden

– Aldri tidlegare er det blitt investert så mykje i marknadsføring av eit spekematprodukt som blir laga på Stranda, seier Oskar Gjærde til Sunnmøringen. Han ønskjer ikkje å fortelje eksakt kor mange millionar ein nyttar til marknadsføringa.

Forretningsutvikling

Dei siste tretten åra har han vore markeringsdirektør i Grilstad og har lenge pendla Trondheim. No går han over i ei stilling med forretningsutvikling i konsernleiinga, men med utgangspunkt i Stranda. Grilstad satsar enda sterkare på Stranda, både som stad for produksjon av dagens Stranda og Tind-produkt og med nye produkt.

– Eg skal arbeide med utviklinga av Tind og med andre forretningsområde. Det er store moglegheiter for vekst. Sjølv om Stranda no er landets skinkehovudstad målt i kvantum og omsetnad av spekeskinke, er potensialet stort, seier han og syner til konsum av skinke lenger sør i Europa.

– På kva måte skal de marknadsføre den nye spekeskinka?

– Ho er allereie ute i butikkar, men vi har lage film- og fjernsynsreklame der også Stranda blir marknadsført som eit «brand», ei merkevare. Vi oppmodar også alle som ønsker det å nytte emneknaggen #nytstranda for alt som er positivt med Stranda.

Positive Stranda

– Kvifor er det så viktig å bruke Stranda som merkevare?

– Det knyter seg mykje positivt til Stranda, alt frå reiseliv til ski- og turmoglegheiter. Her, i den reine fjord- og fjellufta produserer vi det eg vil seie er det beste produktet vårt til no, seier Gjærde.

Som kjend har Grilstad i lengre tid forska på gode måtar å produsere skinke med mindre saltinnhald. Det er eit uttalt ønske frå styresmaktene at forbrukarane skal konsumere mindre salt for å betre folkehelsa. Med lågare saltnivå kan spekeskinke brukast oftare og i fleire rettar.

Forskingsmidlar

Grilstad får no 8,5 millionar kroner for å forske på ein effektiv produksjon av saltredusert spekemat.

Solveig Uglem, som er Forsking- utvikling og kvalitetssjef i Grilstad seier det krev nøye forsking for å gje nødvendig kunnskap om prosessar knytt til salting, modningstider og smak.

– Arbeidet vi er i gang med skal gi oss fleire produkt med redusert saltnivå i butikkane, og dermed bidra til betre folkehelse, seier Uglem i ei pressemelding.

Sunnare matpakke

Grilstad er med i utviklingsprosjektet «En sunnare matpakke». Fokus frå helsestyresmaktene på saltinntak har også auka medvitet hos forbrukarane om helse.

– Reduksjon av saltnivå vil komme forbrukaren til gode gjennom to ulike strategiar frå Grilstad AS. Det kjem lanseringar av produkt med lågt saltinnhald, og ein vil oppleve ein gradvis reduksjon av saltnivå over tid for eksisterande produkt. I den spekeskinka vi eit mest av i Norge, Strandaskinke, er saltmengda gjennom dei siste åra redusert tilsvarande 200 tonn salt.

Oskar Gjærde seier at omsetnaden som Grilstad har av spekevare produsert på Stranda aukar, og at han er sikker på at nye produkt og kjøpet av Tind vil gje enda større vekstkraft. I fjor omsette Grilstad for 1,7 mrd. kroner og hadde eit godt økonomisk resultat.

Populær samlingsstad

– Korleis vil de utnytte at Stranda er landets skinkehovudstad?

– Vi har allereie fått vårt Skinkerådhus, der næringsmiddelindustrien på Stranda samarbeider om ulike prosjekt. Vi har hatt samlingar med kokkar, salsapparat og kontaktar i kjedene frå heile landet. Det blir enda større aktivitet her i tida som kjem. Og kanskje kan vi få til å arrangere ein spekematfestival i Stranda? spør Gjærde.