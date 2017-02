Unge vil lære om skred

Stor interesse for skredkurset til Sparebanken Møre

Det er Sparebanken Møre som inviterer unge mellom 13 og 17 år til skredkurs både laurdag og søndag. I løpet av ein dag skal dei få lære om utstyr, kameratredning, vurdering av terreng, snømengder og helling.

– Og ikkje minst blir dei minna på at sjølv om nokon har køyrt der før, så trenger det ikkje vere trygt. Eit spor kan vere sporet etter ein som ikkje har peiling, lyder pressemeldinga.

Skapar kultur for trygg køyring

Det er Uteguiden som skal halde kurset. Dagleg leiar Oscar Almgren seier at ei blanding av teori og praktiske øvingar skal brukast for å gå gjennom grunnleggjande kunnskap

– Det blir også skapt ein medvit rundt temaet, og for mange blir ein slik dag også ein vekker, seier han. For gleda over puddersnø og offpiste-køyring har ingen aldersgrense. Almgren seier dei ser mange unge som køyrer offpiste, og han trur at ikkje alle foreldre alltid heilt veit kor barna deira køyrer.

– No kan vi lære opp skikøyrarane helt frå dei er unge, og vere med å skape kultur for trygg køyring. Og så får de sjå at det er kult med slike kurs. Målet er at skikøyrarane skal vere tryggare når de driver med frikøyring i skianlegg, seier han.

Gir fleire moglegheita

– Vi tenkte at der absolutt fanst ei interessert gruppe beståande av ungdom. Men såg også at det var moglegheit for at denne aldersgruppa ikkje hadde pengar til eit skredkurs sjølv, og at foreldre kanskje ikkje heilt kjenner til behovet, fortel Almgren som gir honnør til lokalbanken som dekker lunsj og kurset for deltakarane.

– Sparebanken Møre gjer det nok mogeleg for fleire å delta på eit slik kurs, så skal vi sørge for eit bra opplegg, seier han.

Førre onsdag hadde pågangen allereie vore enorm, og heile 30 hadde meldt seg på. Etter at påmeldingsfristen gjekk ut 19. februar blei dei nøydd til å trekke ut dei heldige som skal få vere med på kurset.

– Vi er veldig for at så mange unge ønsker å lære meir om dette, seier Almgren og opplyser om at det totalt er plass til 32 deltakarar.

– Her er mange som køyrer offpiste. De må vite kor og når det er trygt å køyre, og derfor er SBM-skredkurs for de unge både viktig og ein naturleg del av samfunnsengasjementet til banken, seier banksjef i Sparebanken Møre avdeling Stranda, Kjell Martin Ringset