Fann manglar i Stranda

I tilsynsrapporten peikar fylkesberedskapssjefen på at Stranda sin heilskaplege ROS-analyse ikkje oppfyller alle forskriftskrava i innhald. Det vert meir spesifikt peikt på at ROS-analysen manglar ei vurdering om behovet for varsling av befolkninga i kommunen. Det går heller ikkje fram i kva grad kommunen har involvert offentlege og private aktørar i arbeidet med ROS-analysen.

Varsling av innbyggarar

I tilsvaret skriv sakshandsamar at befolkningsvarsling ligg inne i analysen, og at kommunen har eit UMS-system kor ein raskt kan varsle ved uønskte hendingar via fasttelefonar og SMS. Systemet er allereie i bruk i kommunen ved vassbrot, stenging av veg og liknande, og det er næring og teknisk som står for drift.

– Ei kjend svakheit med systemet er at ein ved oppslag i kart berre får varsla huseigarar som har private telefonar, skriv sakshandsamar.

Løysingar kor ein kan abonnere på varsling til alle mobiltelefonar innanfor eit gitt område – lokasjonsbasert varsling – eksisterar, men kostar mykje meir enn noverande abonnement.

– Stranda kommune er i dialog med Åknes/Tafjord Beredskap IKS om lokasjonsbasert varsling. Dette er ei oppgåve 110-sentralen i framtida vil kunne utføre for kommunen, står det i tilsvaret.

Avvik nummer to går på avvik om fastsett langsiktige mål, strategiar, prioriteringar og plan for oppfølging av samfunnstryggleik og beredskapsarbeid. Her peikar fylkesmannen på at det manglar overordna forankring av arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap.

– Når det gjeld avvik knytt til manglande handlingsdel i ROS-analysen, skal kommunen innan utgangen av 2017 ha utarbeidd handlingsplanar og prosedyrar for dei mest alvorlege hendingane som vart avdekka i ROS-analysen. Utkast til handlingsplan er vedlagt, men ikkje ferdigstilt, skriv kommunen.

Brannsjef og beredskapskoordinator gav tilbakemelding på Planstrategi 2016–2020 om dette emnet, kor han peika på fleire særlege fokusområde for k ommunen:

Flodbølge frå Åkneset, ulukke med cruiseskip, kollaps av bygningar, skred og flaum var nokre av fokusområda.

Den overordna ROS-analysen skal synleggjere risikobilete i samfunns- og arealdelen i kommuneplanen som no er under utarbeiding.