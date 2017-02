Pågripen grunna trugslar

Tips til Sunnmøringen tyda på at det var ein væpna politiaksjon, men dette vert avkrefta av vakthavande ved operasjonssentralen ved Sunnmøre politidistrikt.

– Politiet var bevæpna, grunna at det var framkome trugslar. Det vart ikkje nytta våpen under aksjonen, seier vakthavande i politiet.

– Mannen skal ha truga familiemedlemmar, og vart framstilt for lege. Han er godkjent for arrest, og blir fulgt opp vidare. Mannen sit no i avhøyr, fortel Sunnmøre politidistrikt til Sunnmøringen.