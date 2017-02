Får midlar til restaurering

På tre år har søknadsmengde til Kulturminnefondet dobla seg, og då fristen for å søke gjekk ut 1. november 2016 var det kommet inn heile 1241 søknader. Tilsaman blei det søkt om 340 millionar kroner til å sette i stand kulturminner rundt omkring i heile landet. 243 prosjekter har no fått innvilga søknaden, og nesten 100 millionar kroner deles ut. I første omgang er det tilskudd på under 200.000 som blir delt ut. Dei resterande prosjekta skal behanldes i Kulturminnefondets styre i mars, kor alle tildelingar for 2017 blir klare.

I Stranda kommune er det så langt to prosjekt som blir støtta. Knut Helge Opsvik blir tildelt 140.000 kroner for restaurering av Rasmusnaustet.

Veldig fornøgd

Jakob Storlykken får 34.500 for å sette i stand Jessen-låna på Hellesylt.

– Eg er veldig fornøgd, og var jo veldig usikker på om eg skulle få noko støtte, seier Storlykken som no skal restaurere resten av huset, og utehuset.

– I gamle dagar var det eit gammelt baksthus, og det blei også gjort stell av fisk der. No skal det tilbake til slik det opprinneleg var, og vi skal lage til slik at det kan bakast flattbrød der, fortel han.