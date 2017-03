Dømt for trygdebedrageri

Domfellinga er gjort av Sunnmøre tingrett.

Fekk dagpengar

Forholdet stammar frå 2014 og 2015. Tiltalte tok imot då dagpengar, og fekk etter kvart jobb hjå eit bemanningsbyrå som tilkallingsvikar ved ei bedrift i kommunen.

Tiltalte fylte i denne perioden ut meldekort til NAV, kor ho kryssa av for at ho ikkje var i jobb – og tok då imot dagpengar for arbeidsløyse.

Ved ein rutinekontroll frå NAV vart det fatta mistanke om feilutbetaling av dagpengar, og etaten kontakta då kvinna sin arbeidsgivar.

Ved hjelp av timelister og innsendt meldekort, meiner NAV at det er feilutbetalt 121.292 kroner til kvinna, og forholdet vart meldt til politiet i desember 2015.

Erkjenner forholda

Kvinna har erkjent dei faktiske forholda, men meiner at NAV sine utrekningar ikkje er korrekte.

Retten fester lit til arbeidsgivar sine timelister, men ser at det ligg føre tvil om ein periode kor dei ikkje kan sjå bort frå at det kan ha skjedd feilføring frå arbeidsgivaren.

– Etter rettens syn skal dermed desse timar og utbetalingar trekkast frå feilutbetalte beløp, står det i domsskjenninga.

Retten finn at kvinna har oppført seg slik tiltaleavgjerda seier, men at beløpet som er feilutbetalt er 119.155. Retten finn at kvinna har handla med naudsynt skyldgrad og hatt vinning som hensikt.

Fengsel utan vilkår

Retten finn feilføringa av dagpengar som grovt trygdebedrageri, som i utgangspunktet gir fengselsstraff utan vilkår.

– I formildande retning vert vektlagt at tiltalte delvis har innrømt dei faktiske forhold, samt straffeskyld, står det i dommen.

Retten finn det formildande at det har gått lang tid sidan det straffbare forholdet, og sidan tiltalte første gong tok imot varsel om mogleg feilutbetaling av dagpengar.

Retten finn at sakshandsamingstida frå siste avhøyr til tiltalen vart tatt ut har vore for lang, og har vore ei belasting for tiltalte.

Kvinna vart av Sunnmøre tingrett dømt til fengsel utan vilkår i 30 dagar, men fekk ikkje sakskostnader. Ho betalar ned krav frå NAV.