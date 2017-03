Trillar seksaren til Olin

Sjå trailer frå Margreth Olins "Barndom" Dokumentarfilmskaparen frå Stranda er no ute med trailer for filmen "Barndom", som skal ha premiere i mars.

Margreth Olin sin nyaste dokumentar «Barndom» har offisiell premiere fredag 3. mars. Kritikarane har allereie fått med seg filmen, og Kinomagasinet gir ikkje mindre enn terningkast seks.

– Varm, tankevekkende, gripende og viktig. Margreth Olin er igjen klar for å skape debatt, gjennom et nært møte med barns lek, skriv Kinomagasinet sin kritikar Lars Johnsrud.

Olin og hennar kamerateam har følgt barn og vaksne i Aurora barnehage på Nesodden. Gjennom «Barndom» får publikum eit unikt innsyn i barns leik.

«Barndom er en film som rører ved så mye. Omsorg, voksenrolle, viktigheten av nærhet til natur og dyr, og gjennom alt dette barns lek. Og leken er Olins fokus. For der hvor vi går i retning av mer læring i barnehagen, gir filmen en god illustrasjon på at lek ER læring og hvor viktig det er å ivareta barns lek. Barndom er ment for å skape debatt og den vil garantert skape debatt.

Enten du jobber med barn, har barn, er opptatt av barn eller skal ha barn, så er Barndom den viktigste filmen om de viktigste menneskene du kan se på kino.», lyder meldinga. Og at dette er noko ein kan sette lit til er det ikkje tvil i. Kinomagasinet er drevet av JB Forlag, med John Berge som eigar. Han har lang og brei erfaring innan media, og har dekket forholda i den norske, nordiske, europeiske og amerikanske film- og videobransjen sidan 1997.

Filmen visast på Stranda onsdag 8. mars. Då vil Olin vere tilstades ved Storfjord Kulturhus.