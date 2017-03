Designpris til Petter Opsvik

- Over 100.000 har vore inne på juryens topp-100 liste, kor lesarane har røysta fram sine topp 30 favorittar, skriv Aftenposten.

Sunnmørsk dominans

Under eit felles designarrangement i går kveld i regi av A-magasinet og Design og arkitektu, DOGA, vart Peter Opsvik og det Aftenposten kallar "ikoniske barnestol" utropt som vinnar. Stolen fekk dobbelt så mange røyster som nummer to på lista, båtbaugen til Ulstein Verft, X-bow.

Går i arv

- Det er fleire grunnar til at Tripp Trapp gjekk til topps: Kjennskapen til stolen er stor, talet selde einingar er høgt, den går ofte i arv og kvaliteten er god. Ein kastar aldri ein trip trapp. Han har inkludert små barn ved matbordet i generasjonar, og han brukast i fleire fasar etter kvart som barnet veks, seier Anita Tråseth, som er direktør i innivasjon Norge til Aftenposten. Ho har vore juryleiar.

Ni millionar

Det er selt over ni millionar eksemplar verda over av Peter Opsvik sin Tripp Trapp-stol. Det var ingen sjølvfølge at det skulle bli ein suksess,. Møbelhandlarar ville nemleg ikje ha han.

Husfliden kjøpte to

-Med annatak av Husfliden, som kjøpte to stolar, var det ingen av møbelhandlarane som synte interesse for produktet, seier Opsvik til avisa.