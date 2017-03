Held ekstraordinært årsmøte

Dette vart klart i det ordinære årsmøtet til Sunnylven idrottslag torsdag kveld.

Manglar leiarar

Før årsmøtet vart det klart at det kunne gå mot ei leiarkrise i Sunnylven IL, men noverande leiar Jens Vik opnar for å fortsette som leiar med vilkår om å få ein kasserar med seg i styret. Fram til no har Vik fylt begge rollene.

Verre er situasjonen for fotballgruppa, etter at Leif Rune Tryggestad varsla at han ikkje søkte gjenval som leiar av fotballgruppa.

- Kva gjer vi, spurde ordstyrar Geir Frøysa til årsmøtet.

- Vi skal klare å finne kasserar. Eg er meir uroa for fotballgruppa, sa Knut Dag Langeland.

Eit ekstraordinært årsmøte vart bestemt lagt til 23. mars, og valnemda - Jens-Arve Forbord og Grete Bjørdal - har då framleis litt tid på å finne aktuelle kandidatar.

Alle deltakarane på årsmøtet vart oppmoda om å vere aktive, og kome med tips til valnemda om aktuelle kandidatar.

Meir om årsmøtet og aktiviteten i Sunnylven idrottslag er å finne i torsdagsprenten.