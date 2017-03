Trefte med Tripp Trapp

-Det meste av dei ein lagar er mislukka. Med dette produktet treffte eg, eier Peter Opsvik til Sunnmøringen.

Designarrangement

I går kveld kunne strandaren motta prisen under eit felles designarrangement i regi av Aftenspostens A-magasin og Design og arkitektur (DOGA) i Oslo. Aftenposten kallar Tripp Trapp-stolen for "ikoniske barnestol", som er selt i ni million eksemplar verda over.

Sunnmørsk dominans

Over 100.000 har vore inne på juryens topp-100 liste, kor lesarane har røysta fram sine topp 30 favorittar, skriv Aftenposten. Stolen fekk dobbelt så mange røyster som nummer to på lista, båtbaugen til Ulstein Verft, X-bow.

-Kva er det som gjer at denne stolen vart ein suksess?

Tidlaus design

-Han er tidlaus, ikkje noko moteprodukt. Det er ein praktisk stol som veks med barnet, seier Opsvik, som er glad for at det ser ut til å vere noko som er konstant.

-Stolen er praktisk og held på kvaliteten, seier han til Sunnmøringen. Ideen var at også barn over to år kunne få site ved borden saman med dei vaksne. Dette var den første stolen som var konstruert slik, før alle konkurrentane melde seg.

Går i arv

- Det er fleire grunnar til at Tripp Trapp gjekk til topps: Kjennskapen til stolen er stor, talet selde einingar er høgt, den går ofte i arv og kvaliteten er god. Ein kastar aldri ein trip trapp. Han har inkludert små barn ved matbordet i generasjonar, og han brukast i fleire fasar etter kvart som barnet veks, seier Anita Tråseth, som er direktør i innivasjon Norge til Aftenposten. Ho har vore juryleiar.

Ni millionar

Det er selt over ni millionar eksemplar verda over av Peter Opsvik sin Tripp Trapp-stol. Det var ingen sjølvfølge at det skulle bli ein suksess. Møbelhandlarar ville nemleg ikkje ha han.

Husfliden kjøpte to

-Med annatak av Husfliden, som kjøpte to stolar, var det ingen av møbelhandlarane som synte interesse for produktet, seier Opsvik til avisa.