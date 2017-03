Strandajente med i Paradise Hotel

Snart kan ein sjå Vågsæter på TV-skjermen på det meksikanske luksushotellet. Realityshowet er kjend for intrigar, dramatikk og romanse.

Allereie er Vågsæter eit kjend fjes for mange, i fjor blei ho nemleg omtalt i både nasjonale og internasjonale medium. Dette var etter at ho blei avbilda med Manchester United spelaren Antonio Valencia, som tilsynelatande var gift på den tida. I følge Se og Hør gjekk fotbalspelaren, kort tid etter at paparazzibilda dukka opp, ut og fortalde at ekteskapet med kona var over, og at han hadde vore singel i fleire månader.

I tillegg til å drive ein godt lest blogg, har også Vågsæter over 10.000 følgarar på sosiale media. No blir ho altså å sjå på TV-skjermen frå mandag 13. mars.