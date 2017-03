Skytesamling på Hellesylt

Trine Ramsvik Stette frå Engesetdal og Skodje skyttarlag, med gull og sølvmedalje frå Nordisk Meisterskap i skyting frå 2016 var laurdag 4. mars på innandørs skytebana til Sunnylven Skyttarlag på Hellesylt for å gje både instruksjon og inspirasjon til lagets unge skyttara.

På skyttarhuset vart det delt opp i fleire økter ut over dagen med gjennomgang av både skyteteknisk og mental trening både i gruppe og med individuell instruksjon,og sjølvsakt mykje skyting på 15 meter bana.

– Skyttarlaget er svært glad for at ho kunne ta seg tid til å stille opp og dele sin erfaring med dei unge på Hellesylt, og det var tydeleg at ho var til stor inspirasjon for dei komande storskyttarane i Sunnylven Skyttarlag, seier Skyttarlaget.