Høyringssvar om Årim

I høyringssvaret frå formannskapet, peikar dei på at det må vere ein klar føresetnad at prinsippet om lik kostnad for alle abonnentar blir vidareført, sjølv om ein no skal starte innsamling av matavfall til bruk til biogass.

– Sjølv om meir skal sorterast og vinnast att må ein vere svært bevisst på å halde kostnadene nede, står det i uttalen.

Formannskapet peikar vidare på at det er positivt med oppsamlingseiningar for avfall under jorda. For Stranda peikar dei på denne løysinga som aktuell for alle bygdelag, samt i tett utbygde bustad- og hytteområde.

Skulen som læringsarena for å skape haldningsendringar vert òg påpeikt i uttalen.