Oppstartsmøte før påske?

Svein Sunde i Gode Vegar AS har sendt ei oppmoding om dette til Stranda kommune.

Reguleringsplanen for FV60 Røyrhus bru – Tomasgard er ikkje ferdigstilt. Etter at Hornindal i juni i fjor vedtok å slå seg saman med Volda, blir kommunen ein del av Møre og Romsdal.

Det er opplyst frå Stortinget at det er fleirtal for at biten av FV60 som ligg i Hornindal kommune skal bli ein del av Møre og Romsdal sitt ansvarsområde, noko fylkespolitikarane tidlegare har gått inn for.

Møre og Romsdal varslar no oppstartsmøte for å ferdigstille reguleringsarbeidet, og Stranda blir då oppmoda om å kalle inn rådmann og ordførar òg i Volda.

– Om møtestad blir Grodås eller Stranda er ikkje avgjerande, men sidan det ikkje alt er varsla planoppstart i Stranda må gjerne møtet leggast dit, skriv Sunde i brevet til Stranda kommune.