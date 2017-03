Alle får ny straummålar

– Med dei nye automatiske målarane (AMS) kan forbrukarane følgje med straumforbruket sitt og prisar kvar dag. Seks gongar i døgnet går det eit lite radiosignal med målingar til Stranda Energi. På den måten kan abonnentane tilpasse bruker av kraft, til dømes lading av elbilen, når straumen er rimelegast, seier nettsjef Terje Årdal og prosjektleiar Jarle Helsem i Stranda Energi til Sunnmøringen.

Sendt SMS

Stranda Energi har nyleg gått ut med SMS-varsling til sine abonnentar om arbeidet, og det går også ut brev som forklarar meir om skiftet.

Framleis finst det målarar frå 1950-talet i norske heimar, men i Stranda har ein berre elektroniske målarar etter at ein for 15–20 år sidan var mellom dei første i landet som kunne tilby elektroniske målarar. Abonnentane trong ikkje å lese av straumen sjølve. Uansett tidlegare modellar må no alle abonnentar skifte over til nye målar, som skal vere meir pålitelege og meir avanserte.

Alle må skifte

– Dei gamle målarane vil ikkje lenger vere godkjende av Norges vassdrag og energidirektorat (NVE). Alle må skifte til nye målarar, sjølv om ein nyleg har fått målar, seier dei to leiarane i Stranda Energi.

Alle straumabonnentar i landet må innan 2019 skifte ut målarane sine. For Stranda Energi sine kundar startar monteringa måndag 27. mars, og i løpet av åtte veker skal alle dei rundt 3500 abonnentane ha fått besøk av elektrikarar som tek seg av arbeidet.

Eigne montørar

Totalt skal det bytast 145.000 målarar i Møre og Romsdal. Energiselskap har gått saman i samarbeidsprosjektet Smart Strøm Nordvest om å montere målarane. Dette selskapet har inngått avtale med elektroentreprenøren Bratseth AS, som skal stå for den praktiske gjennomføringa i Stranda.

Auka kostnad?

Mange fryktar at kostnadene på straumen vil auke når nye målarar blir tatt i bruk. Årdal og Helsen forklarar at gamle målarar ofte er blitt treige og dermed viser for lite. Nokre abonnentar har ikkje lest av straumen på ei tid, og forbruket er difor blitt stipulert. For desse kan ein plutseleg oppleve eit hopp i utgiftene når dei nye og pålitelege målarane blir montert.

Tryggleik

– Og ingen skal vere redde for datatryggleiken og personvernet. All informasjon blir kryptert og utan kunden sitt løyve vil det vere vanskeleg å hente ut data, meiner Årdal og Helsem.