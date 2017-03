"De Kristne"-topp

Det melder NRK Møre og Romsdal.

Dei skriv vidare at Kari Gullbjørg Hals fra Molde er på andreplass, og at både Årdal og Hals har vore sentrale i oppbygginga av fylkespartiet.

Fekk 1,1% av stemmene i fylket

Partiet Dei Kristne deltok i sitt første val i 2013. Den gongen hausta partiet stemmer frå 1.537 veljarar i Møre og Romsdal.

– Eg må innrømme at vi vart litt skuffa. Vi hadde håpt på eit betre valresultat, i alle fall på landsbasis. Men ifølgje det ekspertane venta, gjorde vi det brukbart. Vi er eit heilt nytt parti og det å få 1,1 prosent her i fylket, er ikkje så verst på første forsøk. Her var vi like bak Miljøpartiet De Grønne, og dei kom inn på Stortinget, sa Årdal til Sunnmøringen då.

På landsbasis i 2013 fekk partiet 0,6 prosent mot Miljøpartiet De Grønne sine 2,8 prosent.