Fleire Stranda-UB vidare til NM

Zup UB fekk førsteplassen i klassa beste logo, andre plass for beste forretningsplan og tredjeplass for beste marknadsføring. Dei to første bidraga - beste logo og forretningsplan - er dermed kvalifisert for NM.

Smelt i hjertet UB vann førsteplassen for beste forretningsplan, Rein Energi UB fekk andreplass i kategorien beste samarbeid med næringslivet - medan reklamefilmen "This is Stranda" vann andreplassen for beste reklamefilm.

Sidan alle desse tre ungdomsbedriftene vart blant dei to beste i kategoriane, er samtlege vidare tiL NM.