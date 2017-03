To NM-gullbillettar til Stranda

Ungdomsbedrifta Smelt i Hjertet UB vender nesa heim mot Stranda med ein gullbillett til NM i lomma, det same gjer Zup UB som med sin frukt-smoothie fekk såkalla "Wild card" - og dermed òg NM-billett.

NM går føre seg i Lillestrøm 4. og 5. mai, og det blir gildt: I år er det 20års-jubileum for arrangementet.

Dei andre vinnarane av gullbillett er ReValue UB frå Spjelkavik VGS, Fleksitre UB frå Sykkylven VGS og Easy Ring UB frå Atlanten VGS.

Fleire NM-plassar til Stranda

Gullbilletten betyr moglegheiten for å stille stand under NM, men det blir fleire ungdomsbedrifter frå Stranda som vil delta i NM i ulike kategoriar.

Zup UB fekk førsteplassen i klassa beste logo, andre plass for beste forretningsplan og tredjeplass for beste marknadsføring. Dei to første bidraga - beste logo og forretningsplan - er dermed kvalifisert for NM.

Smelt i hjertet UB vann førsteplassen for beste forretningsplan, Rein Energi UB fekk andreplass i kategorien beste samarbeid med næringslivet - medan reklamefilmen "This is Stranda" vann andreplassen for beste reklamefilm.

Sidan alle desse tre ungdomsbedriftene vart blant dei to beste i kategoriane, er samtlege vidare tiL NM.