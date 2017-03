Oppmoder om avklaring

Skulestrukturen i Stranda skal opp til politisk handsaming i vår. Geiranger, Liabygda og Sunnylven er skulene som vert utgreia, og arbeidsgruppene sendte i dag inn rapport frå sine respektive skuler.

Foreldreutvalet ved Liabygda skule ber om rask avklaring om framtida til skulen:

- Vi vil med dette kome med ei klar oppmoding om at det vert rask avklaring for framtida til Liabygda skule. Vil skulen bestå eller skal elevane starte på ny skule frå 22. august, spør foreldreutvalet i eit brev til Stranda kommune.

- Saka om utgreiing av skulestruktur omfattar òg Geiranger skule og Sunnylven skule, men for desse skulene er ikkje nedlegging eit alternativ slik vi har tolka det. Difor meiner vi at ei avklaring for Liabygda skule ikkje nødvendigvis må vurderast i samanheng med ei heilskapleg vurdering av skulestrukturen, men kan kome på dagsorden så snart som råd, skriv FAU vidare.

- Av omsyn og respekt for elevane, tilsette og bygda elles ber vi om at framtida for Liabygda skule vert politisk handsama snarast, avsluttar foreldreutvalet.