Innsamlingsrekord for russen

For å kunne slå det innsamla beløpet i 2014, måtte strandarussen samle inn over 80.000 kroner i 2015. Det klarte dei nesten – med 74.439 kroner. Heller ikkje i fjor greidde russen å kome seg over denne grensa (då samla dei inn 49.860 kroner), men i år er målet nådd!

Sluttresultatet denne gongen blei nemleg 80.130 kroner.

Gav velvillig

Tilbakemeldinga frå russen er at dei blei tatt godt i mot ute i heimane i kommunen.

Fleire hadde sagt at dei venta på dei, etter å ha høyrt om aksjonen gjennom lokalavisa og Facebook.

– Det var berre to eg var hos som ikkje gav, og hos nokre måtte eg beklage at eg var ein dag for sein, seier aksjonssjef Lars Røyrhus.

Russepresident Odd-Rune Opsvik fortel at det til og med var enkelte som hadde hengt opp konvoluttar merka med «til Krafttak mot kreft» på døra.

Ute i seks timar

Årsaka til at Røyrhus var ein dag for sein hos nokre, var med god grunn. Han gjekk nemleg heile fire roder på eiga hand – over to dagar.

– Første dagen var eg ute i seks timar. Eg gjekk eigentleg berre inn i jobbmodus, og før eg visste ord av det var klokka plutseleg ni på kvelden. Då måtte eg nesten slutte, sidan det bur så mange småbarnsfamiliar i området. For dei er det nok ikkje så populært om ein ringe på døra så seint, fortel han.

Etter å ha vore på Skaugum/Kjølås, Furset/Engeset, og frå Drege til Helstad og tilbake igjen til Sve, hadde han ei full bøsse etter dag ein og ei halvfull ei etter dag to.

Alle som kunne stilte

Opsvik seier at alle som kunne av russen stilte opp som bøssebærar, 37 av 48. Dei som ikkje gjekk med bøsse, hadde gode grunnar til det – til dømes at dei ikkje bur i kommunen.

– Det var også to elevar som gjekk med bøsser som ikkje er russ, seier han.

Det var med andre ord eit stort engasjement på begge sider: både frå elevane og frå dei som gav til aksjonen.

Målet nådd nasjonalt

Også Kreftforeningen melder at målet er nådd for 2017.

Så langt har dei samla inn 43 millionar kroner – tre millionar meir enn målsetjinga.

«Krafttak mot kreft»-aksjonen går frå 1. mars til og med 31. mars 2017.

I løpet av same periode i fjor, vart det samla inn 37,5 millionar kroner.