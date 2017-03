Paraglide-eliten til Stranda

Då samlast dei fremste innan norsk paragliding til føredrag, messe, filmframsyning og konkurranse på Stranda.

- Dette er første gong i Norge at det er blitt arrangert ei samling av ein slik storleik. Stranda eignar seg svært godt til slike samlingar, seier landslagspilot Leif Gunnar Brandal, som er Leiar Team XC. Det som starta som ein kameratgjeng av flinke pilotar av paragliding, har utvikla seg til eit meir landsomfattande nettverk.

Stranda i fugleperspektiv I helga har det vore paraglider-konkurranse på Strandafjellet, rundt 50 pilotar nytta høvet å teste forholda.

Opning av sesongen

"Masters of the Strong lift 2017" er arrangementet kalla og det tek mål av seg til å vere den offisielle opninga av termikksesongen i Norge. Dette første arrangementet har ein fått med seg fleire av dei største "kanonane" i kongeriket for å dele sin kompetanse og erfaring. Ein av dei er Ronny Helgesen som skal halde distansekurs og teori. Frode Halse kjem og skal fortelje frå si lange og tidvis dramatiske flygekarriere og mange års vinnar av Distanseligaen. Tom Salamonsen kjem for å fortelje om si karriere og planane for den komande sesongen, går det fram av meldinga frå arrangøren.

Krevjande landskap

- Det er lite allmenn kjennskap til at Sunnmørsalpane er det mest spektakulære og potensielt krevjande landskapet og flyge paraglider i, forhold som vert samanlikna med «storebrørne» lengre sør i Europa, opplyser Brandal, som meiner Strandafjellet med gondol og paviljong på Roalden høver svært godt til sporten. Sjølve utspringet skal vere like ved paviljongen.

Noko vind

-Blir det mykje flyging?

-Fredag ser det ut til å bli ein del vind. Noko betre blir det laurdag og søndag ser det førebels ut til å bli godt flygevær, seier Brandal, som strekar under at tryggleiken går framføre alt. Heldig vis skjer det få ulukker med paragliding.

Leif Gunnar Brandal fortel til Sunnmøringen at ein først og fremst har Stian Volstad å takke for at arrangementet er blitt slik det no vert planlagt. Han har ordna alle avtalar og får arrangementet til å flyte. Ifølgje Brandal har han enorm kapasitet.

Distanseflyging

Ifølgje informasjaonen frå Team CT vert mange overraska når dei høyrer at distanseflyging med paraglider ofte foregår over 6-9 timar og at ein dyktig pilot kan dekke lange distansar. Norgesrekorden i open distanse er på 235,6 km frå Trysil til Bjorli og vart sett i 2008 av Daniel Bjørkås. Team XC sette ny norsk rekord i deklarert FAI trekant på Stryn i fjor sommar.