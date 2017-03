Høgare sjukefråver i Stranda

I ei pressemelding skriv NAV Møre og Romsdal at det legemelde sjukefråveret i fylket har hatt ein nedgang på 3,1 prosent frå fjerde kvartal 2015 til fjerde kvartal 2016.

For Stranda kommune sin del, har oppgangen i sjukefråveret den same perioden vore på ni prosent. I siste del av 2015 var 4,5 prosent av arbeidsstokken sjukemeld, medan dette talet var gått opp til 4,9 prosent siste kvartal i fjor (2016).

Nest mest nedgang blant fylka

For fylket sin del har det vore eit fall i sjukefråveret to kvartal på rad, samanlikna med kvartala året før. Blant alle fylka i landet, er det berre Finnmark som har gått meir ned (-5,2%).

Denne utviklinga gjer at vi no har nesten like lågt sjukefråvær som i landet sett under eitt, melder NAV. Talet på sjukemelde i Norge 4. kvartal 2016 var 5,5 prosent, medan det i Møre og Romsdal var 5,4 prosent.

Jobbar for å få fleire i gradert sjukemelding

– Det siste halvanna året har vi jobba systematisk med å få ein større del av dei sjukemelde på gradert sjukemelding. For dei som passerte 12 veker som sjukemeldt var det i februar 2015 40 prosent som hadde gradert sjukemelding, mens det i 2015 var 44 prosent. Målinga for februar i år viser ein del av på 48 prosent med gradering, og basert på det har vi tro på ein ytterlegare nedgang i sjukefråveret når tala for 1. kvartal 2017 leggjast fram, seier fylkesdirektør i NAV Møre og Romsdal Stein Veland.