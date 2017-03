Utfordrar Stranda

Vegen til Fause ved Fjellsetra går gjennom to kommunar, Sykkylven og Stranda. På eit møte med hytteforeiningar på Fausa i haust vart kravet om ei opprusting av vegen tema. Ein var også inne på det med standarheving for å få fast dekke på ei lenger strekning enn i dag.

Kommunane positive

Ifølgje eit brev frå ordføraren i Sykkylven, Odd Jostein Drotninghaug, var begge kommunane positive til dette, og ville kome tilbake på nyåret med ei løysing.

- Vi kan med glede informere om at Sykkylven kommune har sett av kr 1 000 000,- til å auke standarden på deler av vegstrekninga til fast dekke. Dette er òg lagt inn i økonomiplanen i 4 år framover. Ein vil òg sjå om det kan settast av meir midlar til dette formålet i år gjennom delar av midlane ein har fått inn gjennom utbyggingsavtalar, skriv ordføraren og held fram:

Stranda bidra?

- Vi håper no at Stranda kommune vil kunne bidra i prosjektet, slik vi forstod de ville gjere under møtet i haust. Sykkylven kommune vil om ikkje lenge starte arbeidet med å få inn anbod på prosjektet, og vil kunne ta ansvaret for gjennomføring.

Rask avklaring

- Vi ber derfor om ein rask avklaring frå Stranda kommune kor stor del ein vil kunne sette av for 2017, heiter det i brevet som nyloeg er sendt ordføraren i Stranda.