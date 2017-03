No er komfyrvakta på plass

Tidlegare denne veka skreiv Sunnmøringen om Ingrid Pauline Øie Lundgren, som vann ei komfyrvakt (+). Då Terje Årdal frå Det Lokale Eltilsynet og nettsjef i Stranda Energi, måndag ville installere premien hos Lundgren fekk han eit problem: Både støpselet på komfyren, og kontakta i veggen var for gamle. Komfyrvakta kan nemleg berre bli installert med nye typar støpsel og kontaktar. Ettersom dette er arbeid for ein elektrikar, kunne premien fort blitt ubrukeleg, eller ganske dyr for Lundgren.

Men i dag kom altså løysinga på problemet. Dirk Urban frå Urban Elektro AS, fekk med seg saka og då han fekk litt ekstra tid fredag morgon, tok det ikkje lange stunda før han var på plass heime hos Lundgren.

– Det er jo viktig å kunne bidra litt. Eg ventar på nokre deler, og hadde derfor litt ledig tid. Det er ein enkel og grei jobb, og da er det greitt å kunne tilby seg å hjelpe, seier Urban sjølv.

Og Lundgren kunne ikkje vere anna enn fornøgd.

– Det er jo flott kan du skjønne! Eg er veldig heldig. Verkeleg heil fenomenalt, sa ho.