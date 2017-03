Søkjer ikkje om privatskule i Eidsdal

Styret for Eidsdal privatskule AS behandla under styremøte 19. mars saka om det skulle sendast inn ny søknad om å få starte privatskule. Eit samrøysta styre gjekk inn for at det ikkje vert sendt inn ein slik søknad i år.

Grunngjevinga for dette grunner i eit foreldremøte i januar.

– For både foreldra i bygdene Eidsdal og Norddal, og for bygdene sjølve, er vidareføringa av ungdomsskulen og utvikling av «verdsarvskulen» særs viktig for bulysta og framtidstrua, skriv styret i ei pressemelding.

Dei meiner signala kommunen har sendt i skulesaka har medført stor uro i bygdene. Men etter kommunestyrevedtaket i desember, set foreldra si lit til at løftet om å frede ungdomsskulen i Eidsdal blir heldt, og ser dermed enda ikkje eit behov for privatskule.

– Vi set vår lit til at politikarane vil stå ved løftet sitt fram til kommunereformprosessen er heilt i mål.