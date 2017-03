Gjer klart for våren

Kommunen har no starta å koste i Stranda sentrum. Etter vinteren ligg det igjen mykje grus, og også lauv frå hausten. Særleg rundt kyrkja og ved gangvegen var det mykje som skulle bort, og det var nettopp dette arbeidet som vart sat i gang tidlegare i dag.

– Ja det lønner seg å begynne tidleg. Så får vi håpe at det ikkje kjem så mykje meir vinter då, seier Nils Grønningsæter som er gravar ved Stranda kyrkje.

Held deg oppdatert på det som skjer i Stranda. Følg Sunnmøringen på facebook

– Vi brukar å gjere det slik at eg hjelper dei litt, så hjelper dei meg litt. Det var jo så ufint på gangvegen rundt kyrkja, at vi begynte her, også tar vi

For fyrste gong sidan 1994 er Bjarne Solbakken med på stor-meisterskap på Stranda Herleg miks av kjensler Som den lokale alpint-helten er det klart Bjarne Solbakken ikkje kan gå glipp av NM på heimebane.

jo i området rundt samstundes. Målet er jo å bli ferdig til 17. mai, seier han.

– Og absolutt heile kommunen står for tur, det skal altså kostas på i både Hellesylt, Liabygda og Geiranger, opplyser Leif Kåre Myklebust frå kommunen.