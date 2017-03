Teknologi skal passe eldre

Ei seng som melder frå om at du kanskje ligg hjelpelaus på badegolvet om natta, kan bli framtida i kommunale helse- og omsorgstenester. Velferdsteknologi blir stadig meir aktuelt, og omfattar mykje meir enn den kvite knappen mange eldre i dag går med rundt halsen.

Tryggleiksalarm

– Dei fleste kjenner til den analoge tryggleiksalarmen, der ein fysisk trykkjer på ein knapp når ein treng hjelp. I det siste har vi jobba mykje med digitale tryggleiksalarmar, fortel Hilde G. Corneliussen.

Ho er forskar og leier satsinga på velferdsteknologi ved Vestlandsforsking og har dei siste åra vore engasjert i eit tverrfagleg forum i Sogn og Fjordane som arbeider for å få meir velferdsteknologi ut til kommunane.

– Vi veit at det er enorme summar å spare, også i distrikta. I enkelte distriktskommunar må heimetenesta køyre 30 kilometer for å hjelpe ein brukar å ta medisinen. Viss teknologien fører til at dei kan køyre dit ein gong kvar dag, i staden for tre gonger, vil kommunane spare mykje tid og pengar.

"Hei, på tide å ta medisinen"

Ein digital tryggleiksalarm kan innebere å kople saman mange ulike hjelpemiddel, som til dømes røykvarslar, dørsensor og sengesensor. Då vil heimetenesta kunne få melding viss ein brukar til dømes er vekke unormalt lenge frå senga om natta, eller opnar døra ut på eit "feil" tidspunkt. Corneliussen fortel at det blir testa ut slike løysingar både i private heimar og i omsorgsbustader. Ei anna løysing som har vist seg å gi gevinstar, er elektroniske medisindispensarar. Gloppen kommune har allereie slike i bruk.

– Det er ein liten boks som varslar om når du skal ta medisinen og matar ut rett dose. Mange har utfordringar med å hugse å ta medisinen sin. Det krev at heimesjukepleia kjem heim til folk. Her ligg det mykje å spare for kommunane, og dette er ein type velferdsteknologi som ein raskt ser effekten av, fortel ho.

– Kommunane må sjølve satse

Corneliussen vedgår at mange av løysingane kan høyrest fine ut når ein snakkar om dei, men at for mange kommunar er terskelen høg for å innføre nye teknologiske løysingar. Ikkje minst med tanke på slunkne kommunekasser.

– Nokre kommunar tenkjer at dette klarer vi ikkje å løfte fram no, medan andre tenkjer at no har vi så store økonomiske utfordringar at her må vi berre gjere noko, fortel ho.

Corneliussen viser til at sjølv når det er snakk om relativt enkelt teknologi som ikkje kostar all verda, krev det litt av kommunane å ta tak for å innføre dette i helse- og omsorgstenestene. Erfaringane så langt viser at dei kommunane som har starta med litt velferdsteknologi, får smaken på det, og ein større vilje til å ta i bruk meir. Men kommunane må gjere jobben sjølv.

– Vi kan ikkje innføre teknologien for kommunane, men det fylkesdekkjande prosjektet organisert under IT-forum prøvar å vere ei ressursgruppe som har kompetanse til å hjelpe, forklarer Corneliussen.

Eitt år ekstra heime

Eitt argument mot å innføre digitale løysingar i helse- og omsorgssektoren, er at teknologien ikkje kan erstatte den menneskelege kontakta som mange av brukarane har behov for. Hilde G. Corneliussen forklarer at det heller ikkje er målet.

– Det er ikkje slik at vi ikkje skal ha personar i helsevesenet, men kanskje teknologien kan hjelpe ein person med demens til å bu heime eitt år lenger, noko dei fleste har lyst til.

Ho viser til utfordringa med at det blir stadig fleire eldre i Noreg, medan talet på pleie- og omsorgsplassar og tilsette i sektoren ikkje ser ut til å vekse tilsvarande.

– Det vi veit om framtida no, er at fleire må bu og klare seg sjølv lenger i eigen heim. Då treng vi hjelpemiddel for å få til det, seier Corneliussen.

Utfordringane knytt til etikk og personvern i samband med digitale løysingar, er også noko dei diskuterer grundig, fortel ho.

– Men eit kamera som tek eit stillbilete til eit fast tidspunkt, er kanskje mindre inngripande enn at det kjem ein person inn på soverommet ditt om natta for å sjekke om du pustar. Det er heile tida korleis teknologien blir brukt, om den kan vere til hjelp, som avgjer om det er ei god løysing, avsluttar Corneliussen